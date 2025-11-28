Fête des Lumières au Moulin de Rotrou Vaas
Fête des Lumières au Moulin de Rotrou
Vaas Sarthe
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Fête des Lumières
Visite Nocturne du Moulin de Rotrou
Balades contées avec la troupe Paroles épicées
Animations musicales & Animations gratuites à destiantion des familles du térritoire.
Entrée Gratuite Tout public. .
Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 44 62 17 lemoulinderotrou@gmail.com
