Fête des Lumières au Moulin de Rotrou Vaas

Fête des Lumières au Moulin de Rotrou Vaas vendredi 28 novembre 2025.

Fête des Lumières au Moulin de Rotrou

Vaas Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Fête des Lumières
Visite Nocturne du Moulin de Rotrou
Balades contées avec la troupe Paroles épicées
Animations musicales & Animations gratuites à destiantion des familles du térritoire.
Entrée Gratuite Tout public.   .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 44 62 17  lemoulinderotrou@gmail.com

English :

Festival of Lights

German :

Fest der Lichter

Italiano :

Festival delle luci

Espanol :

Fiesta de las Luces

