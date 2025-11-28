Fête des Lumières au Moulin de Rotrou

Vaas Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Fête des Lumières

Visite Nocturne du Moulin de Rotrou

Balades contées avec la troupe Paroles épicées

Animations musicales & Animations gratuites à destiantion des familles du térritoire.

Entrée Gratuite Tout public. .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 44 62 17 lemoulinderotrou@gmail.com

English :

Festival of Lights

German :

Fest der Lichter

Italiano :

Festival delle luci

Espanol :

Fiesta de las Luces

L’événement Fête des Lumières au Moulin de Rotrou Vaas a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT72