Fête du blé au pain

Vaas Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Marché bio, conférences, randonnées, repas bio et champêtre, bal traditionnel. .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 44 62 17 lemoulinderotrou@gmail.com

English :

Bread and wheat festival

L’événement Fête du blé au pain Vaas a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Vallée du Loir