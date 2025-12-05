Fête du blé au pain Vaas
Fête du blé au pain Vaas samedi 1 août 2026.
Vaas Sarthe
Marché bio, conférences, randonnées, repas bio et champêtre, bal traditionnel. .
Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 44 62 17 lemoulinderotrou@gmail.com
English :
Bread and wheat festival
