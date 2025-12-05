Fête des Fouées Vaas
Fête des Fouées Vaas dimanche 14 juin 2026.
Fête des Fouées
Moulin de Rotrou Vaas Sarthe
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
2026-06-14
Au programme visite gratuite du moulin, marché d’artisans et producteurs locaux, fouées cuites au four à bois, crêpes et buvette, mini-ferme et animations pour enfants. Possibilité de manger sur place. Bal folk avec Bercédanse. .
Moulin de Rotrou Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 36 81 lemoulinderotrou@gmail.com
