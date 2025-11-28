Visite guidée du moulin hydraulique, Moulin de Rotrou, Vaas

Visite guidée du moulin hydraulique Samedi 27 juin, 10h00, 15h00 Moulin de Rotrou Sarthe

RESERVATIONS : 10 personnes minimum

*Ateliers fabrication de pain + visite guidée de 10h à 12h : Tarif adulte – 8 euros / Tarif enfant jusqu’à 14 ans – 5 euros

*Visite guidée départ 15h : Tarif adulte – 6 euros / Tarif enfant jusqu’à 14 ans – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

https://www.lemoulinderotrou.com/le-site-de-rotrou

Visite guidée du moulin hydraulique.

Nous commencerons par admirez l’élément moteur du moulin : sa roue à aubes, qui entraîne avec elle toutes les machines du moulin. C’est en poussant la porte de ce bâtiment à 2 étages que nous découvrirons le fonctionnement de ces machines et le parcours qu’effectuent les grains blé avant de devenir farine.

Musée du Blé au Pain.

Retracez le parcours du blé au pain à travers toutes les étapes.

L’agriculture : Dans l’histoire de l’humanité, les céréales ont été et restent la base de l’alimentation humaine. Outils, machines et panneaux témoignent de l’évolution des moyens techniques à travers le temps et les différentes civilisations.

La meunerie : Un moulin à meules, tourne sous vos yeux, comme un témoignage vivant de l’existence de très nombreux moulins sur le Loir. Les meules de pierre régulièrement rhabillées, les dents de bois de cormier du rouet de fosse et les différents engrenages feront votre admiration.

La boulangerie : Une échoppe de boulangerie présente différents outils, le four à bois et sa gamelle à buée, le pétrin en bois, les pelles à enfourner, les balances…

Projection du film « Le moulin de Robert » : « Le moulin de Robert » court-métrage de Pierrick Bourgault permet de voir Ginette dans son moulin, faisant de la farine, parlant de son mari Robert et de leur vie.

Tous les événements de l’année 2026.

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Dans la ville de Vaas, au cœur de la vallée du Loir, le Moulin de Rotrou, moulin hydraulique du XVIème, tourne toujours pour le plus grand plaisir des visiteurs et des promeneurs. moulin hydraulique

moulin de rotrou