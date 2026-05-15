Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux de place Route de la Plage Saint-Germain-sur-Ay

Jeux de place Route de la Plage Saint-Germain-sur-Ay lundi 15 juin 2026.

Lieu : Route de la Plage

Adresse : Parking SNSM

Ville : 50430 Saint-Germain-sur-Ay

Département : Manche

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif :

Saint-Germain-sur-Ay

Jeux de place

Route de la Plage Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Viens jouer sur la plage en famille avec les copains du RPE
Pour les 0-3 ans   .

Route de la Plage Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62  animationfamille@cocm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de place

L’événement Jeux de place Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à Saint-Germain-sur-Ay (Manche)