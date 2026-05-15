Jeux de place Route de la Plage Saint-Germain-sur-Ay
Jeux de place Route de la Plage Saint-Germain-sur-Ay lundi 15 juin 2026.
Saint-Germain-sur-Ay
Jeux de place
Route de la Plage Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Viens jouer sur la plage en famille avec les copains du RPE
Pour les 0-3 ans .
Route de la Plage Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
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English : Jeux de place
L’événement Jeux de place Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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