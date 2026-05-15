Jeux de place Route de la Plage Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay

Jeux de place

Route de la Plage Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Viens jouer sur la plage en famille avec les copains du RPE

Pour les 0-3 ans .

Route de la Plage Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

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English : Jeux de place

L’événement Jeux de place Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche