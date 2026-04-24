Saint-Germain-sur-Ay

Marchés nocturnes

route de la mer Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Marchés nocturnes Artisanat local & ambiance festive

Cap Loisirs vous donne rendez-vous cet été pour des marchés nocturnes dédiés à l’artisanat local, avec la présence de créateurs, producteurs et exposants de la région.

Chaque soirée sera animée par un concert, dont un groupe folklorique, ainsi que par DG pour une ambiance musicale conviviale et familiale.

Animations estivales pour petits et grands

Restauration sur place .

route de la mer Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 000000000 thierry.barro@orange.fr

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English : Marchés nocturnes

L’événement Marchés nocturnes Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche