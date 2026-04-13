Saint-Germain-sur-Ay

Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans

Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Découvrez les dunes en famille pour encourager les jeunes enfants à porter un regard curieux et merveilleux sur la nature, écouter leurs sens et développer leur imagination.

Durée 2h. Sortie spéciale 3/6 ans, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

En partenariat avec le CPIE. .

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans

L’événement Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche