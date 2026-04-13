Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans Saint-Germain-sur-Ay
Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans Saint-Germain-sur-Ay jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Germain-sur-Ay
Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans
Saint-Germain-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Découvrez les dunes en famille pour encourager les jeunes enfants à porter un regard curieux et merveilleux sur la nature, écouter leurs sens et développer leur imagination.
Durée 2h. Sortie spéciale 3/6 ans, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.
En partenariat avec le CPIE. .
Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans
L’événement Sortie nature Eveil à la nature dans les dunes, spécial 3/6 ans Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Saint-Germain-sur-Ay (Manche)
- La Pointe du Banc Randonnée Saint-Germain-sur-Ay Manche 1 mai 2026
- Sortie nature Petit aventurier dans le havre Saint-Germain-sur-Ay 10 juillet 2026
- Sortie nature Coquillages et crustacés Saint-Germain-sur-Ay 15 juillet 2026
- Petit tonnerre et les enfants Saint-Germain-sur-Ay 21 juillet 2026
- Sortie nature Petit aventurier dans le havre Saint-Germain-sur-Ay 21 juillet 2026