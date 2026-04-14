Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux, Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, Petit-Caux

Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux Samedi 23 mai, 17h30, 20h00 Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Seine-Maritime

Durée 1h30, 5 pers. max, dès 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

En compagnie de l’association Wargame and Caux, participez à un jeu de rôle grandeur nature au sein de la maison Mercier.

Accessible à partir de 13 ans. Nombre de places limitées à 4/5 joueurs par session.

Séances à 17h30 et 20h.

Durée : 1h30

Débutants bienvenu.es!

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l’ancienne foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Petit-Caux 76370 Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime Normandie 02 35 86 31 61 https://museehistoireviequotidienne.fr https://x.com/MHVQ76;https://www.facebook.com/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 86 31 61 »}] Votre quotidien au Musée … C’est ce que vous propose le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne : La vie des français au 20e siècle, en s’appuyant sur les spécificités des habitants de son territoire, anciennement le pays du Talou. Les quatre grandes thématiques de la collection présentent les évolutions techniques et sociales qui ont bouleversé notre société au cours des 150 dernières années ! Le parcours de visite vous mènera à la Maison Mercier, manoir du 16e siècle. Par la route : sur la D925, entre Dieppe (à 12 km) et Eu (à 20 km). Par la gare routière de Dieppe : cars Nomad ligne 519, arrêt Saint-Martin-en-Campagne – Rond point., accès parking.

En compagnie de l’association Wargame and Caux, participez à un jeu de rôle grandeur nature au sein de la maison Mercier.

©WarGameandCaux