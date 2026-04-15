Visite libre du musée, Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, Petit-Caux

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne ouvre exceptionnellement ses portes de 19h à 22h. Venez découvrir ses collections qui évoquent différents aspects du quotidien des Français de la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours.

En continu de 19h à 22h.

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l’ancienne foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Petit-Caux 76370 Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime Normandie 02 35 86 31 61 https://museehistoireviequotidienne.fr https://x.com/MHVQ76;https://www.facebook.com/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne Votre quotidien au Musée … C’est ce que vous propose le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne : La vie des français au 20e siècle, en s’appuyant sur les spécificités des habitants de son territoire, anciennement le pays du Talou. Les quatre grandes thématiques de la collection présentent les évolutions techniques et sociales qui ont bouleversé notre société au cours des 150 dernières années ! Le parcours de visite vous mènera à la Maison Mercier, manoir du 16e siècle. Par la route : sur la D925, entre Dieppe (à 12 km) et Eu (à 20 km). Par la gare routière de Dieppe : cars Nomad ligne 519, arrêt Saint-Martin-en-Campagne – Rond point., accès parking.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne ouvre exceptionnellement ses portes de 19h à 22h. Venez découvrir ses collections qui évoquent différents du …

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