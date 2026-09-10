Jeux de société accessibles Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 16:00 –

Gratuit : non En famille

Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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