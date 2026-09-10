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Jeux de société accessibles Médiathèque Floresca Guépin Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Jeux de société accessibles Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 16:00 –
Gratuit : non  En famille 

Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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