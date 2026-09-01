Jeux de société route de l’Ancienne Forge Lignan-de-Bordeaux
jeudi 10 septembre 2026 · route de l'Ancienne Forge · Lignan-de-Bordeaux
Informations pratiques
Lignan-de-Bordeaux
Jeux de société
route de l’Ancienne Forge Route de l’Ancienne Forge Lignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:30:00
fin : 2026-10-15 17:30:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-10-02 2026-11-13 2026-12-11
Vous aimez jouer à des jeux de société mais vous ne savez pas avec qui ni où. Rejoignez LIGNAN PARTAGE pour des jeudis après-midi et 1 vendredi soir par mois et découvrez une ambiance conviviale autour de jeux classiques (scrabble, belote, tarot, rami…) mais aussi nouveaux comme le skyjoe, le 6 qui prend, Azul, Les aventuriers du rail, etc… Nous sommes dans une grande salle chauffée et climatisée. l’équipe est fort sympathique .
route de l’Ancienne Forge Route de l’Ancienne Forge Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 94 48 70 sylvie.buisseret@free.fr
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Lignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT de l’Entre-deux-Mers
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