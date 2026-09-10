Informations pratiques

Lignan-de-Bordeaux

Marche Rose de Lignan-de-Bordeaux

Route de l’Ancienne Forge Lignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Nordics en Marche en collaboration avec l’association Lignan Partage et le CCAS de la Mairie de Lignan de Bordeaux, organise pour le 4ème année une randonnée ROSE pour aider la recherche sur la lutte contre le cancer. Tous les dons sont reversés intégralement à l’institut Bergonié.

Un café de bienvenue et un apéritif seront offert. Participation 6 euros MINIMUM. .

Route de l’Ancienne Forge Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 94 48 70 lesnordicsenmarche@free.fr

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English : Marche Rose de Lignan-de-Bordeaux

L’événement Marche Rose de Lignan-de-Bordeaux Lignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT de l’Entre-deux-Mers