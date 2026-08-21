Jeux de société par Atypik Jeux, Médiathèque MédiaLune, Tassin-la-Demi-Lune

Informations pratiques

Jeux de société par Atypik Jeux Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque MédiaLune Métropole de Lyon

Passage libre en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Venez jouer seul.e, en famille ou entre ami.es (à partir de 6 ans) aux jeux de société proposés par Atypik Jeux.

Médiathèque MédiaLune 35 avenue du 8 mai 1945 69160 TASSIN LA-DEMI-LUNE Tassin-la-Demi-Lune 69160 Alaï Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 34 09 13 https://mediatheque.tassinlademilune.fr/

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