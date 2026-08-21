Contes musicaux et signés par Lydie d’Agostino, Médiathèque MédiaLune, Tassin-la-Demi-Lune

Informations pratiques

Contes musicaux et signés par Lydie d’Agostino Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque MédiaLune Métropole de Lyon

atelier limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

La conteuse Lydie d’Agostino vient raconter des histoires aux tout-petits (0-6 ans) en musique et en utilisant la langue des signes.

Médiathèque MédiaLune 35 avenue du 8 mai 1945 69160 TASSIN LA-DEMI-LUNE Tassin-la-Demi-Lune 69160 Alaï Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 34 09 13 https://mediatheque.tassinlademilune.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@villetassinlademilune.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 34 09 13 »}]

Biblis en folie 2026

©Lydie D’Agostino