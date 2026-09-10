Visite guidée « Sur les traces des 150 ans de la ligne Lyon–Montbrison : balade commentée entre Écully-La Demi-Lune et Le Méridien–La Ferrière », Gare Écully La Demi-Lune, Tassin-la-Demi-Lune
samedi 19 septembre 2026 · Gare Écully La Demi-Lune · Tassin-la-Demi-Lune
Informations pratiques
Visite guidée « Sur les traces des 150 ans de la ligne Lyon–Montbrison : balade commentée entre Écully-La Demi-Lune et Le Méridien–La Ferrière » Samedi 19 septembre, 14h30 Gare Écully La Demi-Lune Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À l’occasion du 150ᵉ anniversaire de l’ouverture de la ligne ferroviaire Lyon–Montbrison, partez pour une balade commentée entre la gare d’Écully–La Demi-Lune et la halte du Méridien–La Ferrière. Le point de rendez-vous est fixé à la gare d’Écully–La Demi-Lune, d’où débutera cette promenade qui permettra de découvrir l’histoire de cette ligne, son patrimoine ferroviaire ainsi que son évolution au fil du temps. Le retour s’effectuera en tram-train à l’issue de la visite (à la charge de chaque participant).
Hors les murs
Par le Groupe de Recherches Historiques de Tassin la Demi-Lune
Horaire : à 14h30
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation auprès du service de l’Espace culturel L’Atrium (atrium@villetassinlademilune.fr ou 04 78 34 70 07)
Gare Écully La Demi-Lune 7 place de la gare, 69160 Tassin Tassin-la-Demi-Lune 69160 Alaï Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:atrium@villetassinlademilune.fr »}]
À l’occasion du 150ᵉ anniversaire de l’ouverture de la ligne ferroviaire Lyon–Montbrison, partez pour une balade commentée entre la gare d’Écully–La Demi-Lune et la halte du Méridien–La Ferrière. Le …
©GRHTDL
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