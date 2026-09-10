Venez rencontrer les artistes du Salon de l’Ouest Lyonnais, Espace culturel L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel L'Atrium · Tassin-la-Demi-Lune
Informations pratiques
Venez rencontrer les artistes du Salon de l’Ouest Lyonnais 19 et 20 septembre Espace culturel L’Atrium Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Osez le lâcher prise, laissez-vous emporter par la richesse de la création. La visite de la nouvelle exposition SOL’ART 2026 vous permettra de céder à une émotion artistique enrichie par l’accompagnement d’un artiste, historien d’art. La compréhension d’une démarche artistique permet de développer sa sensibilité et d’aborder un domaine d’une richesse insoupçonnée.
À l’Espace culturel L’Atrium, salle Marivaux
Par l’association Salon de l’Ouest Lyonnais
Durée : 45min
Gratuit et sans réservation (pour un maximum de 10 personnes)
Espace culturel L’Atrium 35 Av. du 8 Mai 1945, 69160 Tassin-la-Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’Espace culturel L’Atrium propose tout au long de l’année des concerts, spectacles de danse, pièces de théâtre, spectacles d’humour ou cirque. Doté d’une salle pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes assises, d’un auditorium de 139 places et d’une salle d’exposition, L’Atrium accueille des spectacles de renommée nationale et internationale, des événements prestigieux, des expositions et de nombreuses conférences et documentaires pour tous publics.
Osez le lâcher prise, laissez-vous emporter par la richesse de la création. La visite de la nouvelle exposition SOL’ART 2026 vous permettra de céder à une émotion artistique enrichie par d’un d’art. …
©SOL’ART
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