Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune », Parvis de l’eglise Saint Claude, Tassin-la-Demi-Lune
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de l'eglise Saint Claude · Tassin-la-Demi-Lune
Informations pratiques
Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune » Samedi 19 septembre, 10h00 Parvis de l’eglise Saint Claude Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Rendez-vous à 10h00 au parvis de l’église Saint-Claude du Bourg de Tassin la Demi-Lune, pour visiter le domaine où se trouvait auparavant le Château comtal. Les participants auront la possibilité d’accéder aux deux propriétés privées du domaine et découvrirons la riche histoire des lieux.
Hors les murs
Par le Groupe de Recherches Historiques de Tassin la Demi-Lune
Horaire : à 10h00
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation auprès du service de l’Espace culturel L’Atrium (atrium@villetassinlademilune.fr ou 04 78 34 70 07)
Parvis de l’eglise Saint Claude 83 Avenue du Docteur Laurent, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « atrium@villetassinlademilune.fr »}] [{« link »: « mailto:atrium@villetassinlademilune.fr »}]
Rendez-vous à 10h00 au parvis de l’église Saint-Claude du Bourg de Tassin la Demi-Lune, pour visiter le domaine où se trouvait auparavant le Château comtal. Les participants auront la possibilité aux…
©GRHTDL
À voir aussi à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône)
- Exposition « (EXTRA)ORDINAIRE », Espace culturel L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune 19 septembre 2026
- Venez rencontrer les artistes du Salon de l’Ouest Lyonnais, Espace culturel L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune 19 septembre 2026
- Visite guidée « Sur les traces des 150 ans de la ligne Lyon–Montbrison : balade commentée entre Écully-La Demi-Lune et Le Méridien–La Ferrière », Gare Écully La Demi-Lune, Tassin-la-Demi-Lune 19 septembre 2026
- Contes musicaux et signés par Lydie d’Agostino, Médiathèque MédiaLune, Tassin-la-Demi-Lune 3 octobre 2026
- Jeux d’éveil et jeux en bois par Atypik Jeux, Médiathèque MédiaLune, Tassin-la-Demi-Lune 3 octobre 2026