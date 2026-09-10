Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune », Parvis de l’eglise Saint Claude, Tassin-la-Demi-Lune

Informations pratiques

Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune » Samedi 19 septembre, 10h00 Parvis de l’eglise Saint Claude Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rendez-vous à 10h00 au parvis de l’église Saint-Claude du Bourg de Tassin la Demi-Lune, pour visiter le domaine où se trouvait auparavant le Château comtal. Les participants auront la possibilité d’accéder aux deux propriétés privées du domaine et découvrirons la riche histoire des lieux.

Hors les murs

Par le Groupe de Recherches Historiques de Tassin la Demi-Lune

Horaire : à 10h00

Durée : 2h

Gratuit, sur réservation auprès du service de l’Espace culturel L’Atrium (atrium@villetassinlademilune.fr ou 04 78 34 70 07)

Parvis de l’eglise Saint Claude 83 Avenue du Docteur Laurent, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « atrium@villetassinlademilune.fr »}] [{« link »: « mailto:atrium@villetassinlademilune.fr »}]

Rendez-vous à 10h00 au parvis de l’église Saint-Claude du Bourg de Tassin la Demi-Lune, pour visiter le domaine où se trouvait auparavant le Château comtal. Les participants auront la possibilité aux…

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