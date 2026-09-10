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AGENDA · Tassin-la-Demi-Lune

Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune », Parvis de l’eglise Saint Claude, Tassin-la-Demi-Lune

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de l'eglise Saint Claude · Tassin-la-Demi-Lune

Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune », Parvis de l’eglise Saint Claude, Tassin-la-Demi-Lune

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parvis de l'eglise Saint Claude
Adresse
83 Avenue du Docteur Laurent, 69160 Tassin la Demi-Lune
Ville
69160 Tassin-la-Demi-Lune
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune » Samedi 19 septembre, 10h00 Parvis de l’eglise Saint Claude Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rendez-vous à 10h00 au parvis de l’église Saint-Claude du Bourg de Tassin la Demi-Lune, pour visiter le domaine où se trouvait auparavant le Château comtal. Les participants auront la possibilité d’accéder aux deux propriétés privées du domaine et découvrirons la riche histoire des lieux.
Hors les murs
Par le Groupe de Recherches Historiques de Tassin la Demi-Lune
Horaire : à 10h00
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation auprès du service de l’Espace culturel L’Atrium (atrium@villetassinlademilune.fr ou 04 78 34 70 07)

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©GRHTDL

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