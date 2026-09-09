Exposition « (EXTRA)ORDINAIRE », Espace culturel L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel L'Atrium · Tassin-la-Demi-Lune
Informations pratiques
Exposition « (EXTRA)ORDINAIRE » Samedi 19 septembre, 10h00 Espace culturel L’Atrium Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
L’exposition « (Extra)ordinaire », présentée du 2 au 26 septembre 2026 à L’Atrium, met à l’honneur la mémoire vivante des Tassilunois — du centre-ville au bourg, du travailleur à l’étudiant — à travers des textes et des photographies de Laurence Papoutchian. Nos quotidiens, nos lieux, nos habitudes et nos liens forment ensemble quelque chose d’unique : l’identité de Tassin la Demi-Lune aujourd’hui.
À l’Espace culturel L’Atrium, salle Darnas
Horaire : de 10h à 13h
Gratuit sans réservation
Espace culturel L’Atrium 35 Av. du 8 Mai 1945, 69160 Tassin-la-Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’Espace culturel L’Atrium propose tout au long de l’année des concerts, spectacles de danse, pièces de théâtre, spectacles d’humour ou cirque. Doté d’une salle pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes assises, d’un auditorium de 139 places et d’une salle d’exposition, L’Atrium accueille des spectacles de renommée nationale et internationale, des événements prestigieux, des expositions et de nombreuses conférences et documentaires pour tous publics.
Journées européennes du patrimoine
©Laurence Papoutchian
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