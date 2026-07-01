Jeux de société Place Simone Veil Quinsac

Informations pratiques

Quinsac

Jeux de société

Place Simone Veil Le Comptoir des Gouyats Quinsac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 14:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Venez jouer à des jeux de société de 10h30 à 14h à Quinsac. Nous vous attendons sur la place de l’église pour un moment convivial suivi d’un pique-nique. Cette matinée est gratuite et ouverte à tous. Prévoir pique-nique.

Venez jouer à des jeux de société de 10h30 à 14h à Quinsac. Nous vous attendons sur la place de l’église pour un moment convivial suivi d’un pique-nique. Cette matinée est gratuite et ouverte à tous. Prévoir pique-nique. .

Place Simone Veil Le Comptoir des Gouyats Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 69 98 gargouyade@gmail.com

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English : Jeux de société

Fun activity for young and old.

L’événement Jeux de société Quinsac a été mis à jour le 2026-07-02 par Val de Dronne