Jeux de société Place Simone Veil Quinsac
lundi 20 juillet 2026 · Place Simone Veil · Quinsac
Informations pratiques
Quinsac
Jeux de société
Place Simone Veil Le Comptoir des Gouyats Quinsac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20 14:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Venez jouer à des jeux de société de 10h30 à 14h à Quinsac. Nous vous attendons sur la place de l’église pour un moment convivial suivi d’un pique-nique. Cette matinée est gratuite et ouverte à tous. Prévoir pique-nique.
Venez jouer à des jeux de société de 10h30 à 14h à Quinsac. Nous vous attendons sur la place de l’église pour un moment convivial suivi d’un pique-nique. Cette matinée est gratuite et ouverte à tous. Prévoir pique-nique. .
Place Simone Veil Le Comptoir des Gouyats Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 69 98 gargouyade@gmail.com
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English : Jeux de société
Fun activity for young and old.
L’événement Jeux de société Quinsac a été mis à jour le 2026-07-02 par Val de Dronne
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