Je[ux] découpe : Crée ton cadre immersif avec Elina Renard, Médiathèque Martin Luther King, Le Havre

Informations pratiques

Je[ux] découpe : Crée ton cadre immersif

avec Elina Renard Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Martin Luther King Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Dans cet atelier, votre outil principal, c’est la découpeuse numérique. Cette machine est magique, elle permet une découpe fine et parfaite de vos dessins, ou encore plus simple, juste en reproduisant un modèle.

Venez découvrir l’univers et les techniques de la découpeuse numérique, grâce à laquelle vous pouvez réaliser une multitude d’objets décoratifs, personnaliser vos vêtements, créer des cartes de vœux et même des albums photo fun.

Conçu pour numériser et découper images, photos, coupure de presse ou encore dessins faits main, cet outil numérique constitue un atout pour vos activités créatives. Avec plus d’un millier de motifs disponibles, adaptable à une large variété de matière (papier, carton, tissu, plastique, adhésif…), vous réalisez vos projets en un éclair avec comme seule limite votre imagination !

Dès 8 ans

Médiathèque Martin Luther King 115 Rue Théophile Gautier, 76620 Le Havre, France Le Havre 76620 Bléville Seine-Maritime Normandie 0277613000 http://bibliotheques.lehavre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.lehavre.fr/evenements/jeux-decoupe »}]

Biblis en folie 2026

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