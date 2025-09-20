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Minute patrimoine En route pour les Journées européennes du patrimoine ! Le Havre

Minute patrimoine En route pour les Journées européennes du patrimoine ! Le Havre mercredi 9 septembre 2026.

Adresse : 181 Rue de Paris

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Le Havre

Minute patrimoine En route pour les Journées européennes du patrimoine !

181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 12:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Pour découvrir en avant-première la programmation exceptionnelle de cette 43e édition, l’équipe du Pays d’art et d’histoire vous réserve une surprise… Restez attentifs aux actualités annoncées sur le site internet !

Rendez-vous lieu précisé début septembre sur lehavreseine-patrimoine.fr
Public adultes durée 30 min   .

181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22  maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Minute patrimoine En route pour les Journées européennes du patrimoine !

L’événement Minute patrimoine En route pour les Journées européennes du patrimoine ! Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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