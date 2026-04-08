Visite théâtralisée Perret la nuit… Maison du patrimoine Le Havre
Visite théâtralisée Perret la nuit… Maison du patrimoine Le Havre mercredi 15 juillet 2026.
Le Havre
Visite théâtralisée Perret la nuit…
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-22
Accompagné d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de l’ambiance particulière du crépuscule pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre.
Règlements de copropriété, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la déambulation.
Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Avec la compagnie La Sirandane
Public adultes durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite théâtralisée Perret la nuit…
L’événement Visite théâtralisée Perret la nuit… Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie