Visite théâtralisée Perret la nuit… Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Visite théâtralisée Perret la nuit…

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-22

Accompagné d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de l’ambiance particulière du crépuscule pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre.

Règlements de copropriété, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la déambulation.

Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Avec la compagnie La Sirandane

Public adultes durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite théâtralisée Perret la nuit…

L’événement Visite théâtralisée Perret la nuit… Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie