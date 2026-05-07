Concert La Rue Ketanou + Les Ogres de Barback Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert La Rue Ketanou + Les Ogres de Barback

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Trente ans de carrière pour les Ogres et plus de 25 pour La Rue ont conforté ce qui n’était, au départ, qu’une intuition chez elles et eux oui, il est possible d’inscrire son projet artistique dans la durée en suivant son propre chemin, loin des radars médiatiques et des modes éphémères, en restant au contact de la route et des gens. Avec humilité et en toute intégrité. Ça fait un moment que les deux groupes parlaient de leur envie de faire une tournée ensemble. Pas simplement en se succédant sur scène, non, véritablement ensemble. Mais il n’est pas simple pour ces forçats de la route, jamais à court de projets, de parvenir à concilier les plannings. Ce qui les unit ? Leurs valeurs humanistes et un appétit vorace de liberté, mais aussi une conception de leur métier dans toute sadimension de partage, de rencontre et de relation à l’Autre. Et c’est une histoire profondément singulière que racontent ces deux groupes et leur public, dans ce partage complice qui ne faiblit pas, bien au contraire, au fil des décennies. Ils partent en tournée avec leur album Tout en commun ! , pour des lives sous forme de grandes fiestas !

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert La Rue Ketanou + Les Ogres de Barback

L’événement Concert La Rue Ketanou + Les Ogres de Barback Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie