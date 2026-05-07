Concert Keroué Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Keroué

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Ex-moitié de Fixpen Sill, Keroué creuse vite son trou dans le rap game. La qualité de son écriture, pleine d’amour pour la rime et le verbe, le propulse sur le devant de la scène. Après quinze ans à naviguer entre les collectifs, une page se tourne pour le Breton. Il trace sa route en 2025 avec Record, premier album solo qui sonne comme un nouveau départ. Les seize titres qui le composent racontent l’abnégation et la détermination d’un rappeur maintenant prêt à raconter son histoire. Celle d’un marathonien du rap français, qui, à force de longues nuits passées à travailler, progresser, tomber, se relever, et repousser ses limites, a fini par atteindre son objectif franchir sa propre ligne d’arrivée.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Keroué

L’événement Concert Keroué Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie