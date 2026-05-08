I Love 90-2000 Quai de la Réunion Le Havre

Le Havre

I Love 90-2000

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La soirée événement I Love 90 2000 débarque au Havre au Carré des Docks qui pour l’occasion se transformera en une discothèque géante !

Le mercredi 13 mai (veille de jour férié) de 19h à 1h, préparez-vous à danser, transpirer et chanter comme jamais sur le meilleur des tubes des années 90 et 2000.

Aux platines, présent spécialement pour l’occasion, un des meilleurs dj 90 & 2000 l’explosif DJ Kayens !

Toutes les musiques, mix, que vous entendrez dans la soirée seront accompagné de leurs clips originaux sur écrans géants pour une immersion total

Ce n’est pas tout

– Déco Géante 90-2000

– Show performers

– 1 max de t-shirts à gagner !

– Places Disney à gagner !

– Consoles de jeux portables à gagner ( jeux 90 2000 )

– Show danseuses + distributions cadeaux

– Stand 90-2000

Sur place snack, tapas et bar

Alors ? Vous êtes prêts ?

Ouverture des portes à partir de 19h jusqu’à 1H .

Réservation conseillée

Les mineurs ne sont acceptés qu’à partir de 16 ans accompagnés d’un parent responsable. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

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English : I Love 90-2000

L’événement I Love 90-2000 Le Havre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie