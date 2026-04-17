Le Havre

Visite guidée Habiter le centre reconstruit

50 Quai de Southampton Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tous les immeubles du centre reconstruit ne se ressemblent pas ! Pour vous en convaincre, suivez ce parcours qui, du quai de Southampton à l’avenue Foch, vous emmène explorer différents secteurs.

Composition des îlots, matériaux, agencement des halls ou encore plan des logements vous découvrez comment les architectes de la Reconstruction, tout en suivant les principes établis par Auguste Perret, ont adapté leurs projets aux attentes et aux besoins des habitants sans oublier d’exprimer leur créativité.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

50 Quai de Southampton Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Habiter le centre reconstruit

L’événement Visite guidée Habiter le centre reconstruit Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie