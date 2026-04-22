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Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Atelier Chouette Verre

Adresse : 7 Rue des Drapiers

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier créatif Sablage

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-21 2026-05-30

Décorez des objets en verre variés (bouteilles, verres, vases…) grâce au sablage. Jouez avec les formes et les textures pour créer des pièces originales. Vous repartez avec votre création le jour même !

À partir de 6 ans
Durée 1h30
Réservation obligatoire   .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Sablage

L’événement Atelier créatif Sablage Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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