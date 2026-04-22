Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre

Le Havre

Atelier créatif Sablage

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-21 2026-05-30

Décorez des objets en verre variés (bouteilles, verres, vases…) grâce au sablage. Jouez avec les formes et les textures pour créer des pièces originales. Vous repartez avec votre création le jour même !

À partir de 6 ans

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Sablage

L’événement Atelier créatif Sablage Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie