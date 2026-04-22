Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre
Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre mercredi 13 mai 2026.
Le Havre
Atelier créatif Sablage
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-21 2026-05-30
Décorez des objets en verre variés (bouteilles, verres, vases…) grâce au sablage. Jouez avec les formes et les textures pour créer des pièces originales. Vous repartez avec votre création le jour même !
À partir de 6 ans
Durée 1h30
Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Sablage
L’événement Atelier créatif Sablage Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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