Humour Standup Caux Comédie Club Le Hangar Zéro Le Havre
Humour Standup Caux Comédie Club Le Hangar Zéro Le Havre mercredi 20 mai 2026.
Le Havre
Humour Standup Caux Comédie Club
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Préparez-vous pour une soirée pleine de rires avec le Caux Comedy Club.
4 artistes se succéderont sur scène pour vous offrir un moment drôle, décalé et plein d’énergie !
Venez découvrir la scène stand-up locale et partager une soirée conviviale au Hangar Zéro suivi d’un concert rock ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Humour Standup Caux Comédie Club
L’événement Humour Standup Caux Comédie Club Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Spectacle Le lac des cygnes Quai de la Réunion Le Havre 25 avril 2026
- Atelier pâtisserie Recette exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre 25 avril 2026
- Sortie nature Sauvages de ma rue Square Grosos Le Havre 25 avril 2026
- Atelier pâtisserie Cookie gourmand Ophélie Pâtisse Le Havre 25 avril 2026
- Atelier pâtisserie Cookie Géant Recette Exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre 26 avril 2026