Humour Standup Caux Comédie Club Le Hangar Zéro Le Havre

Le Havre

Humour Standup Caux Comédie Club

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Préparez-vous pour une soirée pleine de rires avec le Caux Comedy Club.

4 artistes se succéderont sur scène pour vous offrir un moment drôle, décalé et plein d’énergie !

Venez découvrir la scène stand-up locale et partager une soirée conviviale au Hangar Zéro suivi d’un concert rock ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Humour Standup Caux Comédie Club

L’événement Humour Standup Caux Comédie Club Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie