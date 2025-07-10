Danse La petite soldate Le Volcan Le Havre

Danse La petite soldate

Gaëlle Bourges n’aime rien tant que puiser ses sujets à la source intarissable de l’histoire de l’art. Tapisserie, peinture classique, fresque pariétale, son théâtre dansé s’ancre dans la question des représentations d’hier à aujourd’hui. Avec La petite soldate, elle s’empare d’une œuvre brève de Stravinsky, L’Histoire du Soldat, mimodrame musical imaginé à partir d’un récit de Charles-Ferdinand Ramuz, lui-même empreint de références faustiennes et inspiré d’un conte russe. Le pitch ? Un soldat sans le sou, en permission, croise sur son chemin un vieil homme qui le convainc de lui donner son violon en échange d’un livre magique permettant de prédire l’avenir. Or, l’inconnu n’est autre que le Diable et le violon l’âme du soldat. Entre théâtre d’objets et dancefloor disco, ce solo transpose la trame originelle au féminin et donne un écho contemporain aux thèmes abordés (la guerre, l’amour, l’appât du gain) sans perdre de vue la prépondérance musicale de cette forme hybride.

À partir de 9 ans Durée 1h05

