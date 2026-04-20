Rencontre Gabriel Tallent La Galerne Le Havre

Le Havre

Rencontre Gabriel Tallent

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

C’est un événement ! L’auteur américain Gabriel Tallent sera à La Galerne le mercredi 20 mai.

Né au Nouveau-Mexique, Gabriel Tallent a grandi en Californie du Nord. Il vit aujourd’hui à Salt Lake City, et profite d’un séjour en France pour passer au Havre, à La Galerne, et présenter, après le succès mondial de My Absolute Darling , son deuxième roman, La Voie

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Gabriel Tallent

L’événement Rencontre Gabriel Tallent Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie