Rencontre Gabriel Tallent La Galerne Le Havre
Rencontre Gabriel Tallent La Galerne Le Havre mercredi 20 mai 2026.
Le Havre
Rencontre Gabriel Tallent
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
C’est un événement ! L’auteur américain Gabriel Tallent sera à La Galerne le mercredi 20 mai.
Né au Nouveau-Mexique, Gabriel Tallent a grandi en Californie du Nord. Il vit aujourd’hui à Salt Lake City, et profite d’un séjour en France pour passer au Havre, à La Galerne, et présenter, après le succès mondial de My Absolute Darling , son deuxième roman, La Voie
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
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English : Rencontre Gabriel Tallent
L’événement Rencontre Gabriel Tallent Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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