Atelier œnologie — Les vins pour un apéritif estival ! La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier œnologie — Les vins pour un apéritif estival !

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19 20:30:00

Date(s) :

2026-05-19

À l’approche des beaux jours, découvrez comment choisir et associer les vins parfaits pour accompagner vos apéritifs d’été. Lors de cet atelier convivial et sensoriel, vous explorerez une sélection de vins frais, aromatiques et ensoleillés, idéals pour partager un moment gourmand entre amis ou en famille. Guidés par notre œnologue, vous apprendrez à reconnaître les profils de vins adaptés à l’apéritif, à comprendre leurs arômes et à créer des accords simples et savoureux. Une parenthèse estivale placée sous le signe du plaisir, de la découverte et de la convivialité.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier œnologie — Les vins pour un apéritif estival !

L’événement Atelier œnologie — Les vins pour un apéritif estival ! Le Havre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie