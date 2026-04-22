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Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre samedi 9 mai 2026.

Lieu : Atelier Chouette Verre

Adresse : 7 Rue des Drapiers

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Le Havre

Atelier créatif Pâte de verre

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-20

Réalisez une sculpture en cire 3D puis moulez-la dans du plâtre avant de la transformer en verre. Votre création sera prête environ un mois après l’atelier.

À partir de 12 ans
Durée 4h
Réservation obligatoire   .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Pâte de verre

L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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