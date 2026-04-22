Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre

Le Havre

Atelier créatif Pâte de verre

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-20

Réalisez une sculpture en cire 3D puis moulez-la dans du plâtre avant de la transformer en verre. Votre création sera prête environ un mois après l’atelier.

À partir de 12 ans

Durée 4h

Réservation obligatoire .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Pâte de verre

L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie