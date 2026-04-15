Atelier Cuisine thai La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Cuisine thai

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Évasion gourmande en Asie Le temps d’une soirée, direction la Thaïlande. La Grande École vous invite à découvrir les secrets d’une cuisine parfumée, équilibrée et pleine de caractère. Au programme Association des saveurs sucrées, salées, acidulées et pimentées Découverte des produits emblématiques citronnelle, gingembre, lait de coco, coriandre… Réalisation de recettes traditionnelles thaï Techniques simples pour reproduire ces plats chez vous Entre fraîcheur, épices et parfums exotiques, vous apprendrez à maîtriser l’équilibre subtil qui fait toute la richesse de la cuisine thaïlandaise. Un atelier convivial, accessible et dépaysant, parfait pour voyager sans quitter la ville.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine thai

L’événement Atelier Cuisine thai Le Havre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie