Atelier famille Les bienfaits des arbres Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier famille Les bienfaits des arbres

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-09-02 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-09-02 2026-09-30 2026-10-07

Ce moment met en lumière l’importance des arbres dans nos jardins, dans nos villes et dans nos campagnes, tant pour la biodiversité que pour notre bien-être. On y découvre comment l’arbre purifie l’air, offre de l’ombre et accueille de nombreuses espèces animales. Les participants apprendront également à choisir les espèces adaptées à leur espace et à les entretenir.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Les bienfaits des arbres

L’événement Atelier famille Les bienfaits des arbres Le Havre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie