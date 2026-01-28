Sortie nature Les quatre saisons du Parc de Rouelles Le Havre

Sortie nature Les quatre saisons du Parc de Rouelles

Apprécié pour la richesse de ses paysages et sa biodiversité, le parc de Rouelles abrite un ensemble bâti typique de l’architecture cauchoise en pierre et silex noir. Accompagné par un animateur, partez à la découverte de ce site, ancien domaine agricole aménagé en 1983. Profitez d’une promenade au cœur d’un paysage varié prairies, étangs, marais, bois ou taillis dans lesquels s’abritent les animaux en quête de tranquillité.

Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite

– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre

– par téléphone au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi

– par mail via jardinssuspendus@lehavre.fr .

