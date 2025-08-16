Spectacle Louis Cattelat Arecibo Théâtre Le Normandy Le Havre
Spectacle Louis Cattelat Arecibo Théâtre Le Normandy Le Havre mercredi 10 juin 2026.
Spectacle Louis Cattelat Arecibo
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Arecibo peut évoquer trois choses.
– Rien. – Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul. – Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974.
Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.
Réservation obligatoire. .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
English : Spectacle Louis Cattelat Arecibo
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Louis Cattelat Arecibo Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie