Spectacle Louis Cattelat Arecibo Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Louis Cattelat Arecibo

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Arecibo peut évoquer trois choses.

– Rien. – Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul. – Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974.

Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.

