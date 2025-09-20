Le Havre

Polar à la Plage 2026

Promanade de la plage du Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-11

Créé en 2002 par l’association Les Ancres Noires, Polar à la Plage est devenu un rendez-vous majeur de la littérature noire et policière au Havre. Chaque année, le festival réunit auteurs confirmés et nouvelles voix, et explore les liens du polar avec d’autres univers narratifs. Rencontres, lectures, débats, spectacles et projections animent cet événement où les récits se font écho, dans un cadre singulier, entre mer et littérature.

Cette édition 2026 accueille deux invités d’honneur Hugues Pagan et Danielle Thiéry, tous deux anciens commissaires de police devenus écrivains.

Retrouvez ci-dessous le programme complet de l’événement .

Promanade de la plage du Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie polaralaplage@gmail.com

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English : Polar à la Plage 2026

L’événement Polar à la Plage 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie