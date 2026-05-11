Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre

Le Havre

Atelier dessin

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-24 2027-06-17

Eric Lefebvre, diplômé des Beaux-Arts du Havre, propose des cours de dessin accessibles à tous.tes. Sa méthode encourage une approche détendue et accessible à tous.tes, basée sur l’éducation visuelle pour développer vos compétences en dessin.

Sortez vos crayons et rejoignez Le Hangar Zéro !

Durée 3h .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Atelier dessin

L’événement Atelier dessin Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie