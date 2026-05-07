Concert HK + Red Lezards Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert HK + Red Lezards Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre vendredi 15 mai 2026.
Le Havre
Concert HK + Red Lezards
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
HK Chanson
Ah vous dansiez encore, eh bien chantez maintenant !
HK et ses amis nous reviennent avec un nouvel album, 15 nouvelles chansons à chanter ensemble ! Comme des airs que l’on fredonne un soir d’automne, des refrains qui nous ressemblent, des idées qui nous rassemblent, des mélodies de violons et d’accordéon qui nous embarquent sans plus attendre, une poésie à la fois combative et tendre, des chants que l’on aime à reprendre, sur une musique toujours aussi entraînante…
Red Lezards Rock
Figure bien ancrée dans la scène musicale havraise, les Red Lezards sillonnent les scènes depuis plus de trente ans. Leur musique, à mi-chemin entre chanson française, folk et rock se veut concernée, engagée en bref, avec les deux pieds dans la vraie vie. Observateurs du monde d’en bas, ils continuent de griffer les méninges d’un public non avertis aux recommandations d’un rock social , avec des compositions entraînantes, humbles et conscientes.
Réservation obligatoire .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Concert HK + Red Lezards
L’événement Concert HK + Red Lezards Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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