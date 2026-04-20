Concert Insomnia J9ueve + Scaro + DJ Polly + Vic18R Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Insomnia J9ueve + Scaro + DJ Polly + Vic18R

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

J9ueve Rap

J9ueve est bien plus qu’un artiste il est une onde de choc, une voix authentique qui transcende les frontières de la capitale. Avec une énergie brute et une audace désarmante, il transforme des fragments de rue en hymnes intemporels, mêlant mélodies envoûtantes et punchlines acérées. Dans son univers, chaque mot résonne, chaque note raconte, dessinant un tableau aussi intime qu’universel.

L’année 2023 a marqué un tournant dans sa carrière. Lors de son passage remarqué à La Cigale et à L’Olympia, il a conquis le public par son charisme magnétique et son phrasé captivant, affirmant son rôle de figure montante. Ces performances n’étaient pas de simples concerts, mais de véritables immersions dans son univers, où l’authenticité et la puissance sonore dominaient.

SCARO9 Rap

Scaro, jeune artiste rap Havrais, sera présent a cette édition d’INSOMNIA. Aujourd’hui, le live de Scaro9 se déploie avec une formation triadique lui-même à l’interprétation, VAP au DJ et Koski à l’instrumentation. Entre acoustique et 808 puissantes, leur set combine turn-up explosif et moments introspectifs, toujours avec sincérité et intensité.

DJ Polly Electro

À 24 ans, DJ Polly mixe depuis 3 ans entre Rouen et Paris. Son univers éclectique mêle rap, RnB, baile funk et sonorités électroniques, toujours connectée aux tendances de sa génération. Chaleureuse et accessible, elle crée une ambiance fédératrice et développe ses propres événements avec @empreinte.projects, rassemblant une vraie communauté à Rouen.

Vic18R

Vic18r est un DJ/producteur français de 24 ans originaire du Havre. Passionné depuis l’enfance de musique et du traitement que l’on peut lui infliger, il puise sa créativité dans ses influences multiples et variées, issues des différentes sonorités du monde.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Insomnia J9ueve + Scaro + DJ Polly + Vic18R

L’événement Concert Insomnia J9ueve + Scaro + DJ Polly + Vic18R Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie