Atelier pâtisserie Cannelés Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Cannelés

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-21 15:50:00

fin : 2026-04-22 17:20:00

Date(s) :

2026-04-21

Mardi 21 avril Après-midi (15h 16h30)

Atelier pâte à cannelé

Apprenez à préparer la pâte classique pour ces petits délices bordelais.

Au programme

– Préparation de la pâte maison, parfumée à la vanille et au rhum

– Conseils pour obtenir une texture parfaite avant la cuisson

Mercredi 22 avril Après-midi (15h 16h30)

Atelier cuisson des cannelés

Découvrez les secrets pour réussir la cuisson parfaite.

Au programme

– Cuisson pour obtenir un extérieur croustillant et doré

– Astuces pour un cœur fondant et gourmand

– Démoulage et finition pour un résultat digne d’une pâtisserie

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Cannelés

L’événement Atelier pâtisserie Cannelés Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie