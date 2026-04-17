Atelier pâtisserie Cannelés Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Cannelés Ophélie Pâtisse Le Havre mardi 21 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Cannelés
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-21 15:50:00
fin : 2026-04-22 17:20:00
Date(s) :
2026-04-21
Mardi 21 avril Après-midi (15h 16h30)
Atelier pâte à cannelé
Apprenez à préparer la pâte classique pour ces petits délices bordelais.
Au programme
– Préparation de la pâte maison, parfumée à la vanille et au rhum
– Conseils pour obtenir une texture parfaite avant la cuisson
Mercredi 22 avril Après-midi (15h 16h30)
Atelier cuisson des cannelés
Découvrez les secrets pour réussir la cuisson parfaite.
Au programme
– Cuisson pour obtenir un extérieur croustillant et doré
– Astuces pour un cœur fondant et gourmand
– Démoulage et finition pour un résultat digne d’une pâtisserie
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Cannelés
L’événement Atelier pâtisserie Cannelés Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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