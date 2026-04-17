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Atelier pâtisserie Cannelés Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Cannelés Ophélie Pâtisse Le Havre mardi 21 avril 2026.

Lieu : Ophélie Pâtisse

Adresse : 69 Rue Président Wilson

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:50:00

Tarif :

Le Havre

Atelier pâtisserie Cannelés

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-21 15:50:00
fin : 2026-04-22 17:20:00

Date(s) :
2026-04-21

Mardi 21 avril Après-midi (15h 16h30)
Atelier pâte à cannelé
Apprenez à préparer la pâte classique pour ces petits délices bordelais.

Au programme
– Préparation de la pâte maison, parfumée à la vanille et au rhum
– Conseils pour obtenir une texture parfaite avant la cuisson

Mercredi 22 avril Après-midi (15h 16h30)

Atelier cuisson des cannelés
Découvrez les secrets pour réussir la cuisson parfaite.

Au programme
– Cuisson pour obtenir un extérieur croustillant et doré
– Astuces pour un cœur fondant et gourmand
– Démoulage et finition pour un résultat digne d’une pâtisserie

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Cannelés

L’événement Atelier pâtisserie Cannelés Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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