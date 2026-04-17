Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché Ophélie Pâtisse Le Havre dimanche 19 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Frais, léger et maison, avec un biscuit cuillère préparé par vos soins.
Au programme
– Réalisation du biscuit cuillère maison
– Préparation de la mousse ou crème aux fruits
– Montage de la charlotte pour un résultat élégant et gourmand
– Astuces pour une présentation professionnelle
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché
L’événement Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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