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Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché Ophélie Pâtisse Le Havre dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Ophélie Pâtisse

Adresse : 69 Rue Président Wilson

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Frais, léger et maison, avec un biscuit cuillère préparé par vos soins.

Au programme
– Réalisation du biscuit cuillère maison
– Préparation de la mousse ou crème aux fruits
– Montage de la charlotte pour un résultat élégant et gourmand
– Astuces pour une présentation professionnelle

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché

L’événement Atelier pâtisserie Charlotte aux fruits de saison du marché Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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