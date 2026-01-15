Concert Summer Island Carré des Docks Le Havre

Concert Summer Island

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 22:00:00

fin : 2026-04-18 03:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez vivre une nuit inoubliable au Carré des Docks du Havre ! Le samedi 18 avril, préparez-vous à être émerveillé par un showcase exceptionnel de Kalash et Léa Churros.

Plongez dans une atmosphère électrisante, rythmée par des sons envoûtants et des performances captivantes.

Kalash, avec son univers musical unique, mélangeant reggae, dancehall et influences afro-caribéennes, vous emmènera dans un voyage musical inoubliable.

Léa Churros, la meilleure artiste de l’océan Indien cette année, avec sa voix puissante et son style frais, apportera une touche contemporaine et énergique à la soirée.

Ensemble, ils créeront une ambiance festive et chaleureuse, idéale pour danser jusqu’au petit matin. Soutenez une belle cause ! Cette soirée ne se limite pas à la fête. En participant, vous contribuez à l’action de l’association humanitaire Marsica, qui œuvre en faveur des familles défavorisées, notamment sur l’île Maurice. Marsica s’engage à améliorer les conditions de vie des communautés locales en fournissant aide alimentaire, soutien éducatif et ressources essentielles.

Chaque billet vendu contribue à faire une différence dans la vie de ces familles. .

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Summer Island

L’événement Concert Summer Island Le Havre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie