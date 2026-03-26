Visite guidée L’USST 488 Le Havre
Visite guidée L’USST 488 Le Havre samedi 25 avril 2026.
Visite guidée L’USST 488
Quai Renaud Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27
Après plusieurs mois de travaux de restauration, (re)découvrez ce remorqueur sorti des chantiers américains en 1944, affecté à la reconstruction du port du Havre puis comme navire de servitudes au service dragage.
Les bénévoles de l’association USST 488 Le Havre 16th Port US, qui ont œuvré à sa préservation et à son classement monument historique en 1997, vous relatent son histoire au fil de la visite.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire par l’association USST 488 Le Havre 16th Port US
Visite à 14h30 et 15h30
Durée 45 min
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
Quai Renaud Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée L’USST 488
L’événement Visite guidée L’USST 488 Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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