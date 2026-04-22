Atelier Linogravure avec Kaelyne Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Linogravure avec Kaelyne

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Linogravure pour célébrer les mamans et les femmes tout simplement !

Offrez (ou offrez-vous !) un moment de création unique, tout en douceur.

La fête des mères approche… et si le plus beau des cadeaux, c’était une œuvre gravée de ses propres mains ?

Kaelyne, artiste linograveuse, ne vous propose pas un un atelier de collier de nouilles, mais bien de linogravure spécial fête des mères, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Durant 3h, apprenez à manier la gouge, à sculpter la matière, à encrer votre plaque et à tirer vos premières estampes, autant d’œuvres uniques à offrir ou à garder précieusement.

Parce que faire du beau, c’est bien. Mais faire du beau qui touche le cœur, c’est encore mieux.

Cet atelier est accessible à tous niveaux, à partir de 12 ans. Si vous êtes débutant·e, Kaelyne vous donnera les clés pour vous lancer en linogravure comprendre les gestes de base, manier les gouges, encrer votre plaque et réaliser vos premiers tirages.

Si vous êtes déjà un ou une habitué-e de la matière, vous pourrez profiter de ses conseils et de son expérience pour affiner votre technique et aller plus loin dans votre pratique.

Point bonus, pour cette session, pas besoin de savoir dessiner à la perfection, des motifs sont proposés sur place (ou vous pouvez amener le vôtre avec plaisir !).

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Linogravure avec Kaelyne

L’événement Atelier Linogravure avec Kaelyne Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie