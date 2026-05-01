Job Dating Tour Quai de la Réunion Le Havre
Job Dating Tour Quai de la Réunion Le Havre jeudi 21 mai 2026.
Le Havre
Job Dating Tour
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Pour toutes celles et tous ceux qui sont en quête d’un emploi, d’une alternance ou d’une reconversion, ce job dating est une occasion en or pour discuter avec les recruteurs, leur présenter votre parcours et vos envies. Et donc trouver l’emploi, la mission, l’alternance ou la formation qui vous convient.
Entrée libre et gratuite. .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
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English : Job Dating Tour
L’événement Job Dating Tour Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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