Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

HK – EN CONCERT LE TETRIS Le Havre

HK – EN CONCERT LE TETRIS Le Havre

HK – EN CONCERT LE TETRIS Le Havre vendredi 15 mai 2026.

Lieu : LE TETRIS

Adresse : 55 rue du 329ème R.I

Ville : 76600 Le Havre

Département : 76

Début : 2026-05-15

Fin : 2026-05-15

Heure de début : 20:00

HK – EN CONCERT Début : 2026-05-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76

À voir aussi à Le Havre (76)