Le Havre

Atelier créatif Vitrail

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-26

Assemblez des pièces de verre coloré que vous apprendrez à souder pour donner naissance à un vitrail unique et lumineux. Vous repartez avec votre création le jour même.

À partir de 14 ans

Durée 4h

Réservation obligatoire .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Vitrail

L’événement Atelier créatif Vitrail Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie