Visite thématique La Maison de l’arbre Les Jardins Suspendus Le Havre

Visite thématique La Maison de l’arbre

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-12-10

2026-05-26 2026-06-25 2026-07-09 2026-08-27 2026-09-29 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-10

Tout au long de l’année, animateurs et jardiniers vous invitent à découvrir leur quotidien et à partager leurs secrets, conseils, savoir-faire, gestes et techniques propres à leur métier. Accompagnez-les dans leurs tâches journalières ou lors de conférences dédiées.

Nichée au cœur des Jardins suspendus, la Maison de l’arbre est un espace nouvellement créé qui est dédié à la connaissance de l’arbre en ville. Accompagné par un jardinier, votre groupe sera guidé dans cet espace ludique et pédagogique, pour apprendre comment cet être vivant fonctionne, comment vivre à ses côtés, comment le protéger et comprendre son rôle dans les villes d’aujourd’hui et de demain.

Rendez-vous à l’entrée des serres

Durée 2h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

