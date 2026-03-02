Visite thématique La Maison de l’arbre Les Jardins Suspendus Le Havre
Visite thématique La Maison de l’arbre Les Jardins Suspendus Le Havre mardi 26 mai 2026.
Visite thématique La Maison de l’arbre
Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-05-26 2026-06-25 2026-07-09 2026-08-27 2026-09-29 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-10
Tout au long de l’année, animateurs et jardiniers vous invitent à découvrir leur quotidien et à partager leurs secrets, conseils, savoir-faire, gestes et techniques propres à leur métier. Accompagnez-les dans leurs tâches journalières ou lors de conférences dédiées.
Nichée au cœur des Jardins suspendus, la Maison de l’arbre est un espace nouvellement créé qui est dédié à la connaissance de l’arbre en ville. Accompagné par un jardinier, votre groupe sera guidé dans cet espace ludique et pédagogique, pour apprendre comment cet être vivant fonctionne, comment vivre à ses côtés, comment le protéger et comprendre son rôle dans les villes d’aujourd’hui et de demain.
Rendez-vous à l’entrée des serres
Durée 2h
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .
Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite thématique La Maison de l’arbre
L’événement Visite thématique La Maison de l’arbre Le Havre a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie