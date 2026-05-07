Atelier Spécial Bo Bun La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Spécial Bo Bun

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Fraîcheur & Saveurs d’Asie Envie d’un plat sain, parfumé et ultra gourmand ? La Grande École vous propose un atelier dédié au célèbre Bo Bun, ce grand classique vietnamien qui mêle fraîcheur, croquant et explosion de saveurs.

Au programme préparation des légumes frais et herbes aromatiques. Réalisation des vermicelles de riz. Travail de la garniture (bœuf sauté, poulet ou version végétarienne). Confection de la sauce nuoc-mâm maison. Astuces pour équilibrer textures et saveurs.

Entre croquant, douceur, acidité et fraîcheur, vous apprendrez à composer un Bo Bun généreux et parfaitement équilibré. Un atelier convivial, coloré et accessible, parfait pour revisiter ce plat emblématique et le reproduire facilement chez vous.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Spécial Bo Bun

L’événement Atelier Spécial Bo Bun Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie