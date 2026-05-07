Atelier Spécial Bo Bun La Grande École Le Havre
Atelier Spécial Bo Bun La Grande École Le Havre mercredi 24 juin 2026.
Le Havre
Atelier Spécial Bo Bun
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Fraîcheur & Saveurs d’Asie Envie d’un plat sain, parfumé et ultra gourmand ? La Grande École vous propose un atelier dédié au célèbre Bo Bun, ce grand classique vietnamien qui mêle fraîcheur, croquant et explosion de saveurs.
Au programme préparation des légumes frais et herbes aromatiques. Réalisation des vermicelles de riz. Travail de la garniture (bœuf sauté, poulet ou version végétarienne). Confection de la sauce nuoc-mâm maison. Astuces pour équilibrer textures et saveurs.
Entre croquant, douceur, acidité et fraîcheur, vous apprendrez à composer un Bo Bun généreux et parfaitement équilibré. Un atelier convivial, coloré et accessible, parfait pour revisiter ce plat emblématique et le reproduire facilement chez vous.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Spécial Bo Bun
L’événement Atelier Spécial Bo Bun Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Terminal de la Citadelle Le Havre 12 mai 2026
- Rencontre Patrick Boucheron La Galerne Le Havre 12 mai 2026
- Apéro Créatif Le Hangar Zéro Le Havre 12 mai 2026
- Atelier cuisine créative et vegan Calice & Mandibule Le Havre 12 mai 2026
- Concert L’Appel du Clairon Éternel JM France Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre 12 mai 2026